مراسم گرامیداشت سالروز عملیات ثامن‌الائمه(ع) و شکست حصر آبادان با حضور مسئولان، رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در تالار مهر آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛فرماندار ویژه آبادان، در این مراسم پنجم مهر را روز پرافتخار حماسه و سالروز شکست حصر آبادان دانست و گفت: مردم و رزمندگان با رمز «یا علی» از کیان و شهر خود دفاع کردند و حصر آبادان شکسته شد.

خسرو پیرهادی، با تأکید بر نقش مردم و رزمندگان آبادان در این حماسه افزود: این روز مرهون رشادت‌های رزمندگان و مردم دلاور آبادان است که با ایستادگی در برابر دشمن، الگویی از مقاومت را به نمایش گذاشتند و با شجاعت از شهر خود دفاع کردند.

وی، حماسه شکست حصر آبادان را نمادی از مقاومت ملت ایران دانست و گفت: تاریخ نشان داده است که ملت مؤمن ایران، زن و مرد و پیر و جوان، در برابر دشمن یکپارچه و همصدا هستند.

پیرهادی افزود: امروز نیز با وجود دشمنی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه استقلال و تمامیت ارضی ایران، دشمنان به اهداف خود دست نیافته‌اند.

وی در پایان با قدردانی از اراده و رشادت مردم گفت: امیدواریم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم.

فتحی برای عملیات‌های بعدی

سردار قاسمی از فرماندهان دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم گفت: با ندای امام خمینی(ره)، فضای نورانی در جبهه آبادان شکل گرفت و در مهر سال ۱۳۶۰، با همکاری سپاه، ارتش و بسیج، دژ مستحکم حزب بعث در آبادان شکسته و این شهر از محاصره خارج شد.

وی افزود: شکست حصر آبادان زمینه‌ساز عملیات‌های بعدی شد و این افتخار بزرگی برای مردم آبادان و رزمندگان سراسر کشور است که با تبعیت از فرمان امام(ره) در این عملیات از خودگذشتگی کردند.

رونمایی از تابلوی سرداران شهید

در ادامه این مراسم از تابلوی سرداران شهید رونمایی شد.حمیده بغلانی، خالق این اثر، درباره این تابلو گفت: این اثر پیکسلی از ۳۷ چهره تشکیل شده است که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ و دوران‌های پرتلاطم جنگ‌های ۱۲ روزه، رمضان و ۲۱ روزه است.

وی درباره انتخاب این چهره‌ها گفت از میان ۳۷ چهره، هفت چهره به نیابت از کودکان و ۳۰ چهره دیگر به نیابت از رهبر، حضرت امام(ره) و دیگر شهدا ترسیم شده است.

بغلانی افزود: با توجه به محدودیت فضای تابلو، امکان گنجاندن تصویر همه عزیزانی که مورد نظر بود فراهم نشد، اما تلاش شده است این اثر یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان باشد.