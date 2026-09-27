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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ماده منتشر شده در شمال شهر اصفهان سمی و مضر سلامت شهروندان نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ چند روز قبل، انتشار بوی بسیار آزاردهنده در محدوده شمال شهر اصفهان و خیابان امام خمینی، موجب اعتراض ساکنان مناطق اطراف شده بود که با وزش باد، بوی مواد شیمیایی در محدوده وسیعتری نیز احساس میشد و این امر موجب پیگیری سریع دستگاههای مربوطه استان شد.
در بررسی کارشناسان مشخص شد منشا این بو از مواد یک مخزن تانکر نگهداریشده در یکی از زمینهای اطراف بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، با تأکید بر اینکه ماده منتشر شده در شمال شهر و خیابان امام خمینی به هیچ عنوان «سمی» نبوده است، گفت: بررسیهای آزمایشگاهی محیط زیست و مرکز بهداشت، ماهیت این ماده را مشتقات «مرکاپتان» و نفتهای سنگین شناسایی کردهاند، که اگرچه بویی بسیار آزاردهنده دارد، اما خطری برای سلامت شهروندان به وجود نمیآورد.
منصور شیشه فروش ادامه داد: منشاء این بو، نشت مواد از یک تانکر فرسوده در یک زمین شخصی بود، که در پی اعلام نارضایی شهروندان مورد بررسی و تخلیه و امحای ۶ هزار لیتر از ماده موجود در تانکر به همت تیمهای شهرداری و پالایشگاه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در این عملیات حفاری و برداشت کامل خاکهای آلوده تا عمق ۷ و ۸ متری زمین توسط بیلهای مکانیکی و ۱۳ دستگاه کامیون شهرداری منطقه ۱۲ و خدمات شهری اصفهان و جایگزینی کامل خاکهای آلوده با خاک سالم برای توقف کامل انتشار بو اجرا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: در پی شکایت سازمان محیط زیست و مرکز بهداشت، پروندهای قضایی با حکم دادستانی در این خصوص تشکیل شده و با عوامل خاطی، از جمله مالک زمین و مستاجر، برخورد قانونی و سختگیرانه خواهد شد.