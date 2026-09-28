پنجم مرداد فراتر از روز معمولی در تاریخ ایران جان است و ایثار در عملیات رمضان، بمباران مراکز صنعتی اراک و عملیات مرصاد می‌درخشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنجم مردادماه در تاریخ استان مرکزی یادآور سه رویداد مهم دفاع مقدس است؛ از شهادت رزمندگان اراکی در عملیات رمضان و مرصاد تا بمباران مراکز صنعتی اراک؛ روزی که در مجموع ۲۰۷ رزمنده اراکی به شهادت رسیدند و برگ دیگری از ایثار و مقاومت مردم این شهر را در تاریخ ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنجم مرداد در تقویم مردم اراک، تنها یک روز معمولی نیست؛ روزی است که سه برگ پرافتخار از تاریخ ایثار و مقاومت این شهر در آن رقم خورده است؛ عملیات رمضان در سال ۱۳۶۱، بمباران مراکز صنعتی اراک در سال ۱۳۶۵ و عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷.

در دوران دفاع مقدس، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ شهید از مردم اراک تقدیم انقلاب و نظام اسلامی شدند که ۲۰۷ نفر از آنان در پنجم مرداد به شهادت رسیدند؛ یعنی حدود یک‌دهم شهدای اراک در همین روز به فیض شهادت نائل شدند.

پنجم مرداد ۱۳۶۱؛ نبرد انسان با تانک

پنجم مرداد سال ۶۱، یادآور عملیات رمضان، یکی از بزرگ‌ترین نبرد‌های زمینی دوران دفاع مقدس است؛ عملیاتی که حدود ۶۰۰ رزمنده از استان مرکزی در آن حضور داشتند و ۱۸۷ نفر از فرزندان دیار آفتاب با لب‌های تشنه به شهادت رسیدند.

در میان این شهدا، ۷۲ رزمنده در پنجم مرداد مفقودالاثر شدند.

مردم اراک در اقدامی نمادین، به جای پیکر این ۷۲ شهید، ۷۲ دسته‌گل را از مسجد آقا ضیاءالدین تا گلزار شهدا تشییع کردند؛ مراسمی که به نمادی از صبر و وفاداری مردم اراک به فرزندان شهیدشان تبدیل شد.

با گذشت سال‌ها، پیکر تعدادی از این شهدا تفحص و به وطن بازگردانده شد، اما پیکر برخی دیگر همچنان در مناطق عملیاتی باقی مانده است.

پنجم مرداد ۱۳۶۵؛ صنعت زیر آتش دشمن

اراک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهر‌های صنعتی کشور، در دوران دفاع مقدس ۲۷ بار هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفت و پس از تهران، در میان شهر‌های غیرمرزی، یکی از اهداف اصلی حملات هوایی رژیم بعث بود.

این حملات به شهادت و جانبازی حدود ۹۰۰ نفر از شهروندان اراکی منجر شد.

اما یکی از تلخ‌ترین روزها، پنجم مرداد سال ۶۵ بود؛ زمانی که هواپیما‌های بعثی پنج کارخانه بزرگ اراک را بمباران کردند و در این حمله ۸۷ کارگر به شهادت رسیدند و ۲۹۰ نفر جانباز شدند.

با وجود این حمله، صبح روز بعد کارگران به محل کار بازگشتند و فعالیت کارخانه‌ها از سر گرفته شد؛ تا نشان دهند چرخ صنعت کشور حتی زیر آتش دشمن نیز متوقف نخواهد شد.

پنجم مرداد ۱۳۶۷؛ حماسه مرصاد

پنجم مرداد سال ۶۷ نیز برگ دیگری از تاریخ مقاومت مردم استان مرکزی را رقم زد؛ روزی که منافقین با پشتیبانی قدرت‌های خارجی و با تجهیزات نظامی، از مرز خسروی وارد کشور شدند و در عملیات مرصاد با مقاومت رزمندگان اسلام مواجه شدند.

در این نبرد، فرماندهانی همچون شهید عبدالله خسروی و رزمندگان استان مرکزی نقش مهمی در مقابله با دشمن ایفا کردند.

از مجموع ۶۲ شهید این عملیات، ۴۱ نفر در پنجم مرداد سال ۱۳۶۷ به شهادت رسیدند و نامشان برای همیشه در تاریخ مقاومت مردم دیار آفتاب ماندگار شد.

پنجم مرداد، روایت سه حماسه است؛ حماسه رزمندگان در میدان نبرد، حماسه کارگران در سنگر صنعت و حماسه مردمی که ایستادند تا ایران بماند.