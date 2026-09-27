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مردم استان مرکزی با حضور در اجتماعات خیابانی دفاع از انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت در محور مقاومت تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز شهادت سید حسن نصرالله/ اجتماعات شبانه مردم استان بر محور وحدت جبهه مقاومت برگزار شد.
آمریکا با هدف قرار دادن ستونهای مقاومت، گمان میکرد میتواند ارکان جبهه را فرو ریزد؛ اما شب دویست و دهم اجتماعات مردمی، گواهی داد که "سیدِ مقاومت" تنها یک نام نیست، بلکه یک "مکتبِ جاری" است / مکتبی که مسئلهی فلسطین را از یک بحران منطقهای، به یک چالشِ جهانی برای استکبار تبدیل کرده است.