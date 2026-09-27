به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هم‌زمان با سالروز شهادت سید حسن نصرالله/ اجتماعات شبانه مردم استان بر محور وحدت جبهه مقاومت برگزار شد.

آمریکا با هدف قرار دادن ستون‌های مقاومت، گمان می‌کرد می‌تواند ارکان جبهه را فرو ریزد؛ اما شب دویست و دهم اجتماعات مردمی، گواهی داد که "سیدِ مقاومت" تنها یک نام نیست، بلکه یک "مکتبِ جاری" است / مکتبی که مسئله‌ی فلسطین را از یک بحران منطقه‌ای، به یک چالشِ جهانی برای استکبار تبدیل کرده است.