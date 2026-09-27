به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی گفت: مأموران پاسگاه دشت ارژن در راستای مقابله با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی در یکی از جاده‌های اصلی شیراز به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه آن ۱۲۰ کارتن موز خارجی فاقد مجوز و مدارک قانونی و معتبر گمرکی کشف شد.

سرهنگ رستمی بیان کرد: ارزش میوه‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در پایان گفت: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.