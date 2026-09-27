وزیر امور خارجه با اشاره به بدعهدی‌های دولت آمریکا بر آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با برنامه معروف meet the press شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی»، گفت: همیشه برای دیپلماسی امید وجود دارد، اما اگر بخواهم صادقانه بگویم، با توجه به رفتار آنها (دولت تروریست آمریکا) در دو سال گذشته دلیلی وجود ندارد که دوباره به دیپلماسی بازگردیم و بار دیگر با این دولت وارد تعامل شویم.

وی افزود: در سال ۲۰۲۵، آنها پیشنهاد مذاکره دادند. ما پذیرفتیم و وارد مذاکرات شدیم. اما در میانه مذاکرات، به ما حمله کردند. هشت ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۶، بار دیگر پیشنهاد مذاکره دادند. باز هم ما پذیرفتیم و باز هم درست در میانه مذاکرات به ما حمله کردند.

عراقچی با تاکید بر عهدشکنی دولت تروریست آمریکا کرد: پس از آن، بعد از جنگ، پیشنهاد مذاکره برای دستیابی به یک توافق را مطرح کردند. ما پذیرفتیم. سه ماه مذاکره کردیم، اما تنها دو هفته طول کشید تا توافقی را که خودشان امضا کرده بودند، نقض کنند.

وی افزود: بنابراین، اگر از ما بپرسید، دلیلی وجود ندارد که دوباره به دیپلماسی بازگردیم.

وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر پایبندی ایران به صلح و ثبات تصریح کرد و گفت:، اما من همچنان در تلاش برای استفاده از مسیر دیپلماسی هستم، چون معتقدم نباید هیچ فرصتی برای صلح را از دست داد.

به انتخابات آمریکا اهمیت نمی‌دهیم

وی در خصوص نگرش ایران به انتخابات آمریکا گفت: به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یا هیچ موضوع دیگری از این دست اهمیت نمی‌دهیم. آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملی‌مان است.

عراقچی تاکید کرد: ما همان‌قدر که برای مذاکره آمادگی داریم، برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده‌ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم می‌ایستیم.

وزیر امور خارجه ایران بار دیگر تصریح کرد: در برابر هرگونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می‌کنیم؛ حتی اگر کار به جنگی آخرالزمانی برسد.

ما به خودمان اعتماد داریم، نه ترامپ/ برای جنگ کاملا آماده‌ایم

وزیر امور خارجه در عین حال تاکید کرد: ما به خودمان اعتماد داریم؛ ایران هم برای دیپلماسی و هم برای جنگ کاملاً آماده است و در هر دو میدان، دشمن آزمون خود را پس داده است.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که از سوی ترامپ رد شده است، گفت: طرحی کاملاً منطقی برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است؛ اگر آنها واقعاً به دنبال توافق هستند، می‌توانند با اجرای گام‌های عملی در یک برنامه هفت‌روزه، در روز ششم شاهد بازگشایی تنگه باشند.

عراقچی گفت:‌ ایران هیچگاه توافقی را نقض نکرده و این آمریکا بوده که بدون هیچ توجیهی از تعهدات خود خارج شده است؛ مسئولیت هرگونه رد طرح منطقی فعلی یا شکست در مسیر دیپلماسی، مستقیماً بر عهده آنهاست.