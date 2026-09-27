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معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش آبادان از تحویل و توزیع ۵۲۰ هزار جلد کتاب درسی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛چند روزی از آغاز سال تحصیلی و حضور دانش آموزان سر کلاس های درس میگذرد اما هنوز خبری از توزیع کتاب های درسی در مدارس آبادان نیست .
برخی از خانواده های دانش آموزان در تماس با خبرگزاری صداوسیما خواستار پیگیری این موضوع شدند.
عبدالامیر مطور گفت: تاکنون حدود ۵۲۰ هزار جلد کتاب درسی تحویل شهرستان آبادان شده که بخش عمدهای از آن در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول توزیع شده است.
وی افزود: حدود ۳۵۰ هزار جلد کتاب تاکنون توزیع شده و ۱۷۰ هزار جلد باقیمانده نیز پس از تحویل به شهرستان، در حال توزیع میان مدارس است.
معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش آبادان ادامه داد: بخشی از کتابهای پایههای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به دلیل چاپ جدید و اعمال تغییرات، با تأخیر تحویل شد که این کتابها نیز اکنون در حال توزیع است.
مطور گفت: توزیع کتابهای مقاطع ابتدایی و متوسطه اول طی دو تا سه روز آینده به طور کامل انجام خواهد شد.
وی درباره کتابهای مقطع متوسطه دوم نیز افزود: کتابهای پایههای یازدهم و دوازدهم تا پایان هفته توزیع میشود.
معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش آبادان افزود: توزیع کتابهای پایه دهم ممکن است به دلیل فرآیند ثبتنام و تعیین رشته دانشآموزان با کمی تأخیر انجام شود، چرا که کتابهای این پایه متناسب با رشته تحصیلی دانشآموزان توزیع خواهد شد.