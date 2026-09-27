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روزهای پرخبر ورزش قزوین با افتخارآفرینی ژیمناستها در بازیهای آسیایی ناگویا و درخشش ووشوکاران الوندی در رقابتهای کشوری همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرمربی قزوینی تیم ملی ژیمناستیک از بازیهای آسیایی ناگویا بازگشت.
رضا خیرخواه، سرمربی قزوینی تیم ملی ژیمناستیک کشورمان، صبح امروز پس از کسب دو نشان نقره تاریخی توسط شاگردانش در بازیهای آسیایی ناگویا، به کشور بازگشت. این موفقیت بزرگ، گامی مهم در تاریخ ژیمناستیک ایران محسوب میشود.
حذف ملیپوش قزوینی ترامپولین از فینال بازیهای آسیایی
یلدا حسنشوکتی، ملیپوش شایسته قزوینی در رشته ترامپولین، از راهیابی به مرحله فینال بازیهای آسیایی ناگویا بازماند. وی در مرحله مقدماتی این رقابتها به دلیل مصدومیت نتوانست اجرای دوم خود را به پایان برساند و با قرار گرفتن در جایگاه نهم، از دور رقابتها کنار رفت.
درخشش ووشوکاران الوندی در مسابقات قهرمانی کشور
ووشوکاران شهر الوند در مسابقات قهرمانی کشور که با حضور ۴۰۰ ورزشکار در اصفهان برگزار شد، خوش درخشیدند. در این دوره از رقابتها، محمد امین کلهر، سید یونس کاظمی، ماهان احمدپور و علی مولایی موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی شدند. همچنین امیرحسین خالقزارع بر سکوی نایبقهرمانی ایستاد.