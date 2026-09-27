به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صحنه پلاتوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه، میزبان روایت هنرمندان جوان از دفاع مقدس و دغدغه‌های اجتماعی بود.

در این جشنواره، هشت اثر نمایشی روی صحنه رفت و آثار با حضور هنرمندان پیشکسوت داوری شد.

در پایان، نمایش‌های «سنگستان» به کارگردانی مهیار صحرارو، «پیش از آنکه دیر شود» به کارگردانی کامیار کوهی و «امشب بود که آرزو خاک شد» به کارگردانی امیرمحمد کریمی به جشنواره استانی «سودای عشق» راه یافتند.

حالا سه روایت از قروه از صحنه این جشنواره شهرستانی عبور کرده تا در مرحله استانی فرصتی تازه برای دیده‌شدن پیدا کنند.