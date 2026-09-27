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شرکت توزیع نیروی برق اهواز بایدها و نبایدها درخصوص ایمنی برق در اکاکن مسکونی وعمومی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برق یکی از مهمترین و در عین حال خطرناکترین امکاناتی است که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد. وجود وسایل برقی مختلف در خانه، از یخچال و تلویزیون گرفته تا شارژرها و تجهیزات روشنایی، همگی وابسته به برق هستند. اما این نعمت اگر با دقت و رعایت نکات ایمنی همراه نباشد، میتواند منجر به خطراتی مانند آتشسوزی، برقگرفتگی و حتی مرگ شود. شناخت و رعایت نکات ایمنی برق در منزل نهتنها از بروز این حوادث جلوگیری میکند، بلکه آسایش و امنیت خانواده را تضمین میکند.
۴ عمل اصلی ایمنی برق
برای جلوگیری از خطرات ناشی از برق، چهار اصل اساسی باید همیشه مدنظر قرار گیرد:
۱- خاموش کردن (قطع جریان برق): در صورت مشاهده هرگونه جرقه، دود، بوی سوختگی یا صدای غیرعادی از وسایل برقی، سریعاً دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید. قطع سریع برق میتواند از آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
۲- جدا کردن (جدا کردن منبع برق از وسیله): همیشه قبل از تعمیر یا بررسی وسایل برقی، آنها را از برق جدا کنید. حتی هنگام تعویض لامپ، ابتدا کلید را خاموش کرده و سپس اقدام کنید.
۳- پوشاندن (ایمنسازی نقاط تماس برق): پریزها و سیمهای برق در دسترس کودکان را با محافظها و درپوشهای ایمنی بپوشانید. همچنین از قرار دادن وسایل برقی در نزدیکی منابع آب خودداری کنید.
۴- اطلاع دادن (آموزش و اطلاعرسانی): تمام اعضای خانواده، بهویژه کودکان، باید با اصول اولیه ایمنی برق آشنا باشند. آموزش نحوه استفاده درست از وسایل برقی، آنها را از خطرات احتمالی مصون نگه میدارد.
ایمنی برق در منزل، رعایت مجموعهای از نکات ساده ولی حیاتی است که از بروز حوادث مرتبط با برق جلوگیری میکند:
۱- از چندراهی و سهراهی برق بیش از حد استفاده نکنید: استفاده بیش از ظرفیت از یک پریز یا چندراهی میتواند موجب گرم شدن سیمها، ذوب شدن روکش و نهایتاً آتشسوزی شود.
۲- وسایل برقی را نزدیک آب قرار ندهید: حمام، سینک ظرفشویی و هر محل مرطوب دیگر جایی برای وسایل برقی نیست. ترکیب آب و برق میتواند به شدت خطرناک و مرگبار باشد.
۳- سیمهای آسیبدیده را فوراً تعویض کنید: سیمهای فرسوده، پوستهپوسته شده یا پاره، عامل اصلی بسیاری از حوادث برقگرفتگی و آتشسوزی هستند. هرگاه نشانهای از خرابی دیدید، بلافاصله نسبت به تعویض یا تعمیر آن اقدام کنید.
۴- کودکان را از پریزها دور نگه دارید: برای کودکان، پریزها ممکن است شبیه یک اسباببازی به نظر برسند. استفاده از درپوشهای مخصوص پریز، یک راهحل مؤثر برای جلوگیری از حوادث برقگرفتگی در کودکان است.
۵- هرگز با دست خیس به وسایل برقی دست نزنید: این نکته ساده ولی بسیار مهم است. آب رسانای برق است و باعث برقگرفتگی شدید میشود.
۶- در زمان خواب یا خروج از منزل، وسایل برقی غیرضروری را خاموش کنید: تلویزیون، اتو، شارژرها و سایر وسایل برقی باید در زمان عدم استفاده خاموش شده و از برق کشیده شوند.
رعایت نکات ایمنی تنها به خانه محدود نمیشود. در مدرسه نیز باید اصول مشابهی رعایت شود.
ایمنی برق در منزل: استفاده از محافظ برق برای وسایل گرانقیمت مانند تلویزیون و یخچال، بررسی دورهای سیمکشی منزل توسط تکنسین برق، عدم استفاده از وسایل برقی تقلبی یا بیکیفیت، عدم نصب یا تعمیر وسایل برقی توسط افراد غیرمتخصص و انجام این امور تنها توسط برقکار ساختمان ماهر و دارای صلاحیت
ایمنی برق در مدرسه: نصب پریزها در ارتفاع بالا یا استفاده از محافظ کودک، آموزش نکات ایمنی برق در قالب درس یا کارگاه آموزشی، بررسی منظم تجهیزات الکتریکی مانند تختههای هوشمند یا ویدئو پروژکتورها، جلوگیری از دستکاری کابلها یا پریزها توسط دانشآموزان، بهرهگیری از خدمات پیمانکاری برق مجرب برای بازبینی و بهروزرسانی سیستمهای برق مدرسه بهصورت دورهای
نکاتی در مورد ایمنی برق در مواقع اضطراری
حتی با رعایت تمام نکات ایمنی، ممکن است گاهی با شرایط اضطراری مواجه شویم. در این مواقع باید نکات زیر را به خاطر داشته باشیم: در صورت برقگرفتگی فردی، هرگز مستقیماً به او دست نزنید. ابتدا برق را قطع کرده، سپس کمک کنید. همیشه شمارههای اضطراری مانند اورژانس و آتشنشانی را در دسترس قرار دهید. اگر متوجه آتشسوزی شدید، از آب برای خاموش کردن آتش برقی استفاده نکنید؛ بلکه از کپسولهای مخصوص اطفای حریق الکتریکی استفاده کنید.
ایمنی برق در منزل نهتنها مسئولیت فردی، بلکه یک وظیفه جمعی برای حفظ سلامت و جان اعضای خانواده است. با رعایت چهار اصل مهم ایمنی برق یعنی خاموش کردن، جدا کردن، پوشاندن و اطلاع دادن و همچنین توجه به جزئیاتی مانند استفاده درست از وسایل برقی، پیشگیری از خطرات الکتریکی بهراحتی امکانپذیر است. آموزش این نکات به کودکان و رعایت آنها در مدرسه نیز به همان اندازه اهمیت دارد. با نهادینه کردن فرهنگ استفاده ایمن از برق، خانهها و مدارسمان را به محیطی امنتر و سالمتر تبدیل خواهیم کرد.