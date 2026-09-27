به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در آیین اختتامیه طرح بهسازی و شاداب سازی مدارس گفت: حدود ۵۷۰ مدرسه در استان در این طرح بهسازی شدند.

محمدرضا نظریان افزود: مدارس آسیب دیده در جنگ رمضان هم برای شروع سال تحصیلی با همت گروه‌های جهادی اعم از گروه‌های جهادی دانش آموزی آماده حضور دانش آموزان شدند.

تابستان امسال این طرح با بیش از ۲۱۴ گروه جهادی و ۱۸۲۵ دانش آموز در مدارس استان اصفهان اجرا شد.

هدف از اجرای این طرح علاوه بر بهسازی مدارس غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و ایجاد همدلی در این قشر است.