به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، تجمع شبانه کلاله هم دیشب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی اهل سنت و تشیع شهرستان‌های گالیکش، کلاله و مراوه تپه همراه بود.

آخوند قره باش رئیس مرکز اسلامی شرق گلستان در این یادواره گفت: دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان قصد تجزیه ایران اسلامی را داشت، اما رزمندگان دلیر اسلام با پشتیبانی مردم جواب دندان شکنی به دشمنان دادند.

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گنبدی‌ها هم یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش آموز این شهر را گرامی داشتند.

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مراسم آبروی محله به یاد شهید حسن لکزایی در روستای وحدت اسلامی شهر انبارالوم برگزار شد.

سرهنگ درویشی جانشین سپاه شهرستان آق‌قلا در این مراسم گفت: باید برای نسل امروز تبیین شود که ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت و توانمندی‌های دفاعی خود، توانسته در برابر تهدید‌ها ایستادگی کند.

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همچنین یادواره شهدای اهل سنت شهرستان گالیکش در شهر ینقاق برگزار شد. حجت الاسلام رضایی نماینده ولی فقیه در سپاه گالیکش در این یادواره بر پیروی از فرامین رهبر شهید انقلاب و تبعیت از راه شهیدان تاکید کرد.

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یادواره شهدای روستای نی‌تپه و شهدای گمنام بخش فندرسک، در مسجد جامع این روستا برگزار شد.