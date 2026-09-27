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ویژهبرنامه «بلاگردون ایرانم» با ترکیبی از نمایش محیطی، نور، موسیقی، تصاویر آرشیوی و جلوههای ویژه میدانی، از چهارم تا هشتم مهر در گلستان شهدای اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ویژهبرنامه «بلاگردون ایرانم» با هدف روایت بخشهایی از تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، از چهارم تا هشتم مهر در فضای باز گلستان شهدای اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ برگزار میشود.
در این برنامه، روایتگری صابر خراسانی با اجرای حدود ۲۰ بازیگر محیطی و استفاده از نورپردازی، طراحی صدا، تصاویر و فیلمهای آرشیوی و جلوههای ویژه میدانی همراه شده است.
بخشهایی از این نمایش به پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، آزادسازی خرمشهر، مبارزه با داعش و دفاع از حرم آلالله، جبهه مقاومت و نقش فرماندهان اصفهانی اختصاص دارد.
روایت مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای دانشآموز نیز از دیگر بخشهای این برنامه است که در کنار دیگر مقاطع تاریخی، با زبان نمایش و تصویر روایت میشود.
در بخشهایی از این اجرا، جلوههای ویژه میدانی از جمله انفجار و شلیک نیز به کار گرفته شده و تصاویر بخشهای مختلف برنامه بر دیوار سالن اجتماعات جدید گلستان شهدا به نمایش درمیآید.
اجرای زنده خواننده نیز از دیگر بخشهای «بلاگردون ایرانم» است.
این ویژهبرنامه هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در گلستان شهدای اصفهان میزبان علاقهمندان است.