به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، آبادان به یکی از کانون‌های اصلی درگیری تبدیل شد و پس از سقوط خرمشهر، در محاصره نیروهای عراقی قرار گرفت.

با وجود حملات دشمن و کمبود امکانات، مردم آبادان شهر را ترک نکردند و مقاومت ادامه یافت؛ حتی نماز جمعه نیز در شرایط محاصره در این شهر برگزار شد.

زنان آبادانی نیز در کنار مردان، بخشی از بار پشتیبانی از شهر را برعهده داشتند؛ از پرستاری مجروحان و تهیه غذا و پوشاک تا رسیدگی به خانواده‌هایی که در آبادان مانده بودند.

عبدالحسن بنادری، از رزمندگان و فعالان آن دوران، در روایت خود از حضور زنان آبادانی در روزهای حصر می‌گوید؛ زنانی که با وجود شرایط دشوار، بر ماندن در شهر و کمک به مردم تأکید داشتند.

پس از فرمان امام خمینی(ره) در چهاردهم آبان ۱۳۵۹ برای شکستن حصر آبادان، تلاش رزمندگان برای تحقق این فرمان ادامه یافت تا اینکه پنجم مهر ۱۳۶۰، عملیات ثامن‌الائمه(ع) با هدف شکستن حصر آغاز شد.

این عملیات پس از حدود ۴۲ ساعت به شکست محاصره آبادان انجامید و برگ دیگری از مقاومت مردم و رزمندگان این شهر در تاریخ دفاع مقدس ثبت شد.

کبری نریمانی، یکی از زنان آبادانی که در آن روزها تنها ۱۷ سال داشت، نیز از جمله افرادی بود که در روزهای سخت جنگ در کنار مردم ماند. او می‌گوید تنها حدود دو ماه از آبادان دور بوده و پس از آن دوباره به شهر بازگشته است.

نریمانی و دیگر زنان محله، هرکدام به اندازه توان خود در پشتیبانی از مردم و حفظ جریان زندگی در آبادان نقش داشتند؛ از رسیدگی به خانواده‌ها تا کمک به مجروحان و تأمین نیازهای روزمره.

اکنون سال‌ها از پایان حصر آبادان گذشته است، اما خاطرات آن روزها همچنان در میان مردم این شهر زنده است.

نریمانی نیز همچنان خود را در کنار مردم و کشور می‌داند؛ روایتی از نسلی که اگرچه میدان حضورش تغییر کرده، اما به گفته خودش، حس مسئولیت و ایستادگی در راه وطن همچنان ادامه دارد.