نمایشگاه عکس از آتش و خون تا حماسه با هدف روایت لحظات حساس و حماسی دوران جنگ رمضان، با حضور دکتر طهماسبی استاندار گلستان در طبقه همکف استانداری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این نمایشگاه که حاصل تلاش و نگاه هنری عکاس جوان گلستانی است، مجموعه‌ای از ۴۰ اثر ماندگار را به نمایش گذاشته است.

در این نمایشگاه، مخاطبان می‌توانند شاهد روایت تصویری از وقایع مختلف از جمله آغاز درگیری‌ها، عملیات‌های امدادرسانی، لحظات انفجار، حوادث و همچنین مراسم‌های تشییع و وداع با رهبر شهید در شهر‌های تهران و مشهد باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا چهارشنبه همین هفته از این نمایشگاه در طبقه همکف استانداری بازدید نمایند.

گفتنی است نمایشگاه عکس"از آتش و خون" از سری برنامه‌های دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰ هزار شهید استان گلستان برپا شده است.