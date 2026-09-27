احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق فرودگاه بین المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد خوزستان شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد خوزستان شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از طریق فرودگاه بین المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان شد.

وی در این سفر، با حضور در بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز، از سه مصدوم حادثه پالایشگاه نفت آبادان عیادت خواهد کرد.

میدری در ادامه سفر خود به خوزستان، به شهرستان آبادان خواهد رفت.