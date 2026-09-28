به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این جانباز سرافراز ۱۶ ساله بود که برای دفاع از آب و خاک کشور احساس تکلیف کرد و به جبهه‌های حق علیه باطل رفت.

۴ سال در دفاع مقدس ۸ ساله و در چندین عملیات مدافع وطن بود و در سال ۶۶ و در فاو برای ایران عزیز جانباز شد.

آقای قاسم رهنما حدود ۱۰ سالی درگیر جراحات سخت دوران جنگ بود، اما برگ دیگری از زندگی وی پس از آن ورق خورد.

جانبازی که از سال ۱۳۷۵ و با حضورش در ورزش همگانی و پس از آن حرفه‌ای و رشته‌های پرتاب وزنه و نیزه، وزنه برداری، تیراندازی و دارت توانسته موفقیت‌های بیشماری را در رقابت‌های کشوری و ملی کسب کند.

گزارشی از علی بهزادیان فر خبرنگار صداوسیمای اصفهان

قهرمان ارزنده ورزش کشورمان معتقد است ورزش مسیری برای سالم زندگی کردن است و هر شرایط جسمانی می‌شود از آن استفاده کرد.

آقای رهنمای ۶۰ ساله درحالی که جسم خود را تقدیم ایران کرده است، اما همچنان در دفاع از کشورمان پیشقدم و استوار آماده است باز برای ایران عزیز جانبازی کند.

جانباز سرافراز و سربلند ایرانی اسلامی معتقد است دفاع از وطن از هرچیزی ارجع‌تر و واجبت‌تر است و نباید گذاشت که این آب و خاک به هیچ وجه به دست نا اهلان و مستکبران بیفتد.

آقای رهنما در پایان صحبت خود هم از متولیان ورزش جانبازان و توان یابان درخواست دارد تا به ورزش جانبازان و توان‌یابان بیشتر توجه کنند و در تامین تجهیزات بروز و استاندارد برای آنها اهتمام بورزند چراکه ورزش باعث سلامتی آنهاست و باعث می‌شود که کمتر از دارو استفاده کنند که از نظر هزینه برای این قشر بسیار سرسام آور است.