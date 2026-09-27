موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود موانع مسکن و ازدواج جوانان گیلان خارج از روند‌های معمول رفع شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه ستاد خانواده و جوانی جمعیت، با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها در مدیریت سواحل، گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، آمار غرق‌شدگان در فصل شنای سال جاری از ۱۶ نفر به ۳ نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۸۲ درصدی این حوادث است و از تمامی دست‌اندرکاران این حوزه قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به شاخص‌های اجتماعی استان، افزود: در شاخص طلاق که از آسیب‌های مهم اجتماعی به شمار می‌رود، گیلان کاهش ۷.۲ درصدی را تجربه کرده است که می‌تواند از نشانه‌های مثبت در مسیر تحکیم بنیان خانواده باشد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه ازدواج جوانان، گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه ازدواج، نیازمند اقدامات ویژه و فراتر از روند‌های معمول هستیم و باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل ازدواج جوانان استفاده شود.

حق‌شناس با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی جوانان به مسکن، افزود: با توجه به شرایط ویژه استان، فرایند تخصیص تسهیلات ازدواج و واگذاری زمین در گیلان باید با نگاه حمایتی دنبال شود و موانع پیش روی جوانان در این مسیر کاهش یابد.

وی با تشریح اقدامات استان برای تأمین زمین و مسکن جوانان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های قانونی در تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو، برای تحقق اصل تسهیل ازدواج و جوانی جمعیت، مشوق‌ها و تدابیر ویژه‌ای با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اتخاذ شده است تا تأمین مسکن جوانان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و آموزشی گیلان گفت: استان با دارا بودن ۳۸۰ هزار دانش‌آموز، ده‌ها هزار دانشجو و بیش از ۲۰ هزار معلم، استانی فرهنگی است و بر همین اساس توسعه امکانات رفاهی و خوابگاهی دانشجویی باید در اولویت قرار گیرد.

هادی حق شناس افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر تسهیل گرفتن مجوز‌ها و پشتیبانی از مراکز دانشگاهی و خوابگاهی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.