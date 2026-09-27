به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شبکه بهداشت و درمان آباده گفت: اقامتگاه همراه بیمار و کلینیک بیماری‌های غیرواگیر بیمارستان امام خمینی (ره) آباده با اعتباری افزون بر ۱۳۵ میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

زهرا نیکو افزود: اقامتگاه همراه بیمار در زمینی به مساحت ۴۶۰ مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است و شامل هشت سوئیت برای اسکان همراهان بیمار خواهد بود.

نیکو ادامه داد: این اقامتگاه برای رفاه حال همراهان بیمار توسط خیران آباده‌ای غلامحسین حداد و احمد کدیور ساخته شده است.

او بیان کرد: کلینیک بیماری‌های غیرواگیر بیمارستان امام خمینی (ره) نیز که از مدتی پیش ساخت آن با حمایت دانشگاه علوم پزشکی فارس آغاز شده است، توسط خیر آباده‌ای تجهیز شد و به بهره برداری رسید.

ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده نیز با بیان نقش کلیدی خیران در این مجموعه درمانی گفت: با تجهیز این مجموعه درمانی، نیاز مردم شهرستان آباده در بخش بهداشت و درمان برطرف شده است و نیازی به مراجعه به مرکز استان و یا شهر‌های اطراف نخواهند داشت.

کشاورزی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز افزود: راه اندازی مرکز تصویربرداری‌ام آر آی از اولویت‌های شهرستان آباده است که ساختمان آن تا یک ماه آینده تکمیل می‌شود .