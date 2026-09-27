به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۴۰ عنوان کتاب جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) که توسط نویسندگان و فرهیختگان ادبی به تألیف رسیده است در برنامه «محفل روایت فاتحانۀ دفاع مقدس» در حوزۀ هنری انقلاب اسلامی رونمایی شد.

این کتاب‌ها روایت مردمی از جنگ رمضان بودند که عناوین برخی از آنها عبارتند از؛ روایت مقدس، جنبش خون، عطر باروت و گلاب، آن روز‌ها که شهر ایستاد، در امتداد شفق، وقتی که قاب میدان شد.