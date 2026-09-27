پخش زنده
امروز: -
پومسه انتخابی تیم ملی دانشآموزی پسران با رقابت ۶۰ ورزشکار از ۷ استان به میزبانی البرز برگزار شد و چهرههای برتر دو بخش استاندارد و ابداعی مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو استان البرز شنبه ۴ مهر میزبان پومسهکاران انتخابی تیم ملی دانشآموزی در بخش پسران بود؛ رقابتهایی که در دو زمین برگزار شد.
در این مسابقات، ۴۴ نفر در بخش انفرادی استاندارد و ۱۶ نفر در بخش انفرادی ابداعی با یکدیگر به رقابت پرداختند و نمایندگانی از استانهای البرز، تهران، اصفهان، گیلان، لرستان، مازندران و یزد در آن حضور یافتند.
در پایان، نفرات برتر هر دو بخش به این شرح معرفی شدند:
بخش انفرادی استاندارد:
بهداد نقیئی (تهران)، محمدحسین حسینی (تهران)، پوریا علیپور (تهران)، ماهان صادقی (مازندران)
بخش انفرادی ابداعی:
محمدیاسین عبدالملکی (تهران)، ابوالفضل دکا (البرز)، محمدامین حبیبزاده (اصفهان)، امیرحسین حمیدی (اصفهان)
همچنین در بخش داوری، محمدحسین ربانی بهعنوان داور نمونه این رقابتها انتخاب شد.