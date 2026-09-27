

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو استان البرز شنبه ۴ مهر میزبان پومسه‌کاران انتخابی تیم ملی دانش‌آموزی در بخش پسران بود؛ رقابت‌هایی که در دو زمین برگزار شد.

در این مسابقات، ۴۴ نفر در بخش انفرادی استاندارد و ۱۶ نفر در بخش انفرادی ابداعی با یکدیگر به رقابت پرداختند و نمایندگانی از استان‌های البرز، تهران، اصفهان، گیلان، لرستان، مازندران و یزد در آن حضور یافتند.

در پایان، نفرات برتر هر دو بخش به این شرح معرفی شدند:

بخش انفرادی استاندارد:

بهداد نقی‌ئی (تهران)، محمدحسین حسینی (تهران)، پوریا علی‌پور (تهران)، ماهان صادقی (مازندران)

بخش انفرادی ابداعی:

محمدیاسین عبدالملکی (تهران)، ابوالفضل دکا (البرز)، محمدامین حبیب‌زاده (اصفهان)، امیرحسین حمیدی (اصفهان)

همچنین در بخش داوری، محمدحسین ربانی به‌عنوان داور نمونه این رقابت‌ها انتخاب شد.