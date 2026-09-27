پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی خوزستان در سفر به اندیکا ضمن حضور در آیین افتتاح مدرسه خیرساز، برنامههای طرح سلام در این شهرستان را بررسی و بر اجرای هدفمند آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی خوزستان در جریان سفر به شهرستان اندیکا، به همراه جمعی از مسئولان شهرستان و استان، در روستای عشایری آبید بویر از مناطق دورافتاده و کمبرخوردار اندیکا حضور یافت و در آیین افتتاح مدرسه دوکلاسه «حافظ ۲» شرکت کرد.
وی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این مدرسه با مشارکت مؤسسه خیریه مهرآفرین احداث شده و طی مدت سه ماه به بهرهبرداری رسیده است و با افتتاح این فضای آموزشی، زمینه مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان منطقه، از جمله تعدادی از دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی، فراهم شده است.
به گفته کریمیان؛ مؤسسه خیریه مهرآفرین که تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور فعالیت میکند، در استان خوزستان نیز دارای نمایندگی است و با مشارکت خیرین در حوزههای حمایتی و اجتماعی فعالیت دارد و مدرسه «حافظ ۲» دومین مدرسهای است که این مؤسسه در استان خوزستان احداث کرده است.
در ادامه این سفر، با حضور مدیرکل بهزیستی خوزستان و جمعی از مسئولان، کلنگ احداث مدرسه دوکلاسه «حافظ ۳» در روستای اندیکایی نیز به زمین زده شد تا روند توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار شهرستان با مشارکت خیرین تداوم یابد.
کریمیان با قدردانی از همراهی خیرین و مؤسسه مهرآفرین در توسعه زیرساختهای آموزشی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مؤسسات خیریه و تشکلهای مردمی در سایر حوزههای مرتبط با مأموریتهای بهزیستی نیز تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد زمینه استفاده از ظرفیت این مؤسسه در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی شهرستان اندیکا نیز فراهم شود.
تشریح طرح «سلام» در نشست با کارکنان و تسهیلگران
در ادامه سفر، مدیرکل بهزیستی خوزستان با حضور در اداره بهزیستی شهرستان اندیکا، در نشست مشترک با مدیران و کارکنان بهزیستی، مدیران مراکز و تسهیلگران شهرستان شرکت کرد.
در این نشست، کریمیان ضمن تشریح رویکردها، اهداف و برنامههای طرح سلامت اجتماعی محلهمحور «سلام»، بر نقش مؤثر مراکز و تسهیلگران در شناسایی مسائل اجتماعی، جلب مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای برنامههای طرح «سلام» متناسب با شرایط و نیازهای هر شهرستان، خواستار توجه ویژه به مسائل و آسیبهای اجتماعی موجود در اندیکا و استفاده از ظرفیت مردم، مراکز، گروههای داوطلب، تشکلها و سایر ظرفیتهای محلی برای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی شد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان همچنین بر ضرورت اجرای دقیق و هدفمند برنامههای اجرایی طرح «سلام»، تقویت نقش تسهیلگران و مراکز مثبت زندگی و حرکت از رویکرد صرفاً خدمترسانی به سمت مشارکتدادن مردم در شناسایی، برنامهریزی و حل مسائل اجتماعی محلات تأکید کرد.
بازدید از مرکز بیماران روانی مسجدسلیمان
در ادامه برنامههای سفر، مدیرکل بهزیستی خوزستان با حضور در مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن "پناه" شهرستان مسجدسلیمان، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات، شرایط مددجویان و مسائل و نیازهای مرکز قرار گرفت.
مهران کریمیان در این بازدید، ضمن گفتوگو با مسئولان و کارکنان مرکز، بر ضرورت ارائه خدمات تخصصی و مستمر به بیماران روانی و توجه به نیازهای آنان تأکید کرد و مسائل و درخواستهای مطرحشده را مورد بررسی قرار داد.
این سفر در راستای تقویت حضور میدانی بهزیستی، بررسی مسائل و ظرفیتهای مناطق کمبرخوردار، توسعه همکاری با خیرین و مؤسسات مردمی و پیگیری اجرای برنامههای اجتماعی و اجتماعمحور در منطقه انجام شد.