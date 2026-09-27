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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: براساس وعده رئیسکل گمرک ایران، گمرک اختصاصی زعفران به خراسان رضوی اختصاص خواهد یافت که این موضوع میتواند به تثبیت جایگاه استان در حوزه زعفران کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رضا جمشیدی ،امروز یکشنبه پنجم مهر، در چهلوچهارمین جلسه یکشنبههای اقتصادی که با حضور استاندار در دفتر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: رئیسکل گمرک ایران در جلسه شنبه چهارم مهر وعده داد که گمرک اختصاصی زعفران به خراسان رضوی اختصاص یابد. این موضوع میتواند جایگاه خراسان رضوی را در حوزه زعفران تقویت کند؛ چراکه استان در این حوزه جایگاه ویژهای دارد و همواره پیگیر تثبیت این جایگاه بوده است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه و همایش روز ملی زعفران، اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمانی، لازم است هماهنگیها و اقدامات مربوط به برگزاری نمایشگاه با سرعت بیشتری انجام شود و دستگاهها و افراد ذینفع و مرتبط برای مشارکت در این برنامه دعوت شوند. همچنین لازم است از استانهایی که در حوزه زعفران فعالیت دارند دعوت شود تا برنامههای خود را در این زمینه ارائه کنند و بتوانیم جایگاه خراسان رضوی در حوزه زعفران را تثبیت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره برگزاری همایش روز ملی زعفران نیز بیان کرد: سال گذشته همایش با حواشی همراه بود، بهویژه با توجه به حضور مهمانان خارجی. لازم است در برنامه سال جاری مباحث مربوط به مهمانان خارجی از مباحث داخلی و مسائل مورد نظر ذینفعان، تفکیک شود. در سال جاری تلاش میشود برنامه فاخرتر و تخصصیتری برگزار شود و پنلهای تخصصی در حوزههای مختلف، از جمله قوانین و مقررات، در نظر گرفته شود.