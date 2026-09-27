سرپرست اداره کل صمت گلستان گفت: بررسی و رفع موانع ۱۲ واحد تولیدی با هدف استمرار فعالیت و حمایت از تولید در دستور کار دهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرهاد زارع در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار کرد: شناسایی و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی و فراهم‌کردن زمینه برای استمرار و توسعه فعالیت آنها، از مهم‌ترین اولویت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

وی افزود: در این نشست، مشکلات و درخواست‌های واحد‌های تولیدی تحت پوشش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای رفع موانع موجود مطرح شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ادامه داد: بخش مهمی از مسائل مطرح‌شده مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از جمله شرکت توزیع نیروی برق، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، شهرداری رامیان، شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل ورزش و جوانان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق کارآفرینی امید، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره‌کل دامپزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بانک کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت گاز استان بود.

زارع خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذشده در این جلسه با هدف رفع موانع اداری و زیرساختی، تسهیل فرآیند‌های اجرایی و حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی پیگیری خواهد شد.