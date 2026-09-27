به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: در راستای مبارزه با سرقت، ماموران کلانتری‌های شهر یزد ضمن هماهنگی قضایی طرح مقابله با سرقت را در محلات اجرا کردند. وی افزود: ماموران در هفته گذشته ۲۱ سارق را دستگیر که متهمان در بازجویی‌ها به ۶۱ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمه ساز، داخل خودرو و همچنین سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.فرمانده انتظامی استان یزد گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

سردار دلیری گفت: لازم است شهروندان برای پیشگیری از سرقت، هشدار‌های پلیس را جدی گرفته و برای ساختمان‌های در دست ساخت از دوربین مداربسته یا نگهبان استفاده کنند.