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رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن تلاش میکند مردم را در دوگانههایی مانند مذاکره و مقاومت یا جنگ و معیشت قرار دهد، اما ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده در برابر تهدید و فشار خارجی میایستد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حسین طائب در مراسم رونمایی از ۴۰ کتاب جنگ تحمیلی سوم که امروز (یکشنبه) در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت و انتقال تاریخ دفاع مقدس به نسلهای آینده، اظهار داشت: اگر نسل جدید کتابهای مربوط به تاریخ هشت سال دفاع مقدس را مطالعه کند، بهراحتی میتواند بسیاری از حقایق آن دوران را درک کند؛ چراکه امروز این نسل در حال مشاهده چهرهای جدید از جنگ است و میتواند شباهتهای آن را با دفاع مقدس ببیند.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس نخست در شرایطی رقم خورد که جهان درگیر نظام دوقطبی بود، افزود: حدود چهار دهه پیش، شرق و غرب و دو ابرقدرت آمریکا و شوروی تلاش میکردند نظم جهانی را بر اساس اردوگاههای امپریالیسم و سوسیالیسم شکل دهند، اما ضلع سومی نیز در حال شکلگیری بود و آن، اردوگاه اسلام بود.
حجتالاسلام طائب ادامه داد: ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد که میخواهد روی پای خود بایستد و منابع کشور را برای خود و نسلهای آینده استفاده کند. مردم ایران اعلام کردند که نه در بلوک شرق قرار میگیرند و نه در بلوک غرب و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را سر دادند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: پس از انقلاب، آمریکاییها و شوروی تلاش کردند با ایجاد ناامنی و فراهم کردن زمینه کودتا، مسیر انقلاب را تغییر دهند، اما زمانی که موفق نشدند، جنگ را به ملت ایران تحمیل کردند. در آن جنگ، سلاح و آموزشهای نظامی از سوی آمریکا و شوروی در اختیار رژیم بعث عراق قرار گرفت و اطلاعات اهداف نیز در اختیار دشمن قرار داده شد.
وی خاطرنشان کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، مردم ایران از زمین، هوا و دریا دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور از دست برود.
حجتالاسلام طائب با اشاره به تحولات پس از فروپاشی شوروی گفت: پس از فروپاشی شوروی، آمریکاییها اعلام کردند که جهان دوقطبی پایان یافته و تنها یک رقیب در برابر آنها باقی مانده است و آن، اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. از اینرو تلاش کردند جمهوری اسلامی را براندازند و برای تسلط دوباره بر منطقه، ایران را از میان بردارند.
وی افزود: در جنگ اخیر، اسرائیل وارد درگیری مستقیم با ایران شد، اما زمانی که نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند، آمریکاییها نیز مستقیماً وارد جنگ شدند. این جنگ نیز همانند دفاع مقدس، با مقاومت و ایستادگی ملت ایران همراه شد.
روایت جنگ؛ مأموریتی همسنگ دفاع
حجتالاسلام طائب با تأکید بر اهمیت روایت حوادث جنگ گفت: جنگ ممکن است زمان محدودی داشته باشد؛ هشت سال، چهل روز یا دوازده روز، اما آنچه پس از جنگ باقی میماند، روایت آن است. امروز راوی جنگ نقشی شبیه نقش امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) دارد.
وی ادامه داد: اگر پس از گذشت بیش از ۱۴ قرن، روایت صحیحی از واقعه عاشورا در اختیار ماست، به دلیل آن است که امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) این واقعه را روایت کردند و این روایت در طول تاریخ امتداد پیدا کرد. امروز نیز اگر جنگ هشتساله، جنگ دوازدهروزه و سایر حوادث را روایت میکنیم، در حقیقت ادامه همان رسالتی را انجام میدهیم که اهلبیت (ع) در انتقال حقیقت عاشورا بر عهده داشتند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: روایت جنگ باید عمیق، دقیق و بهگونهای باشد که قرنها بعد نیز دچار تحریف و انحراف نشود. امروز ما با نسلی مواجه هستیم که برخی از حوادث جنگ اخیر را با چشم خود دیده است و وظیفه داریم این وقایع را بهدرستی ثبت کنیم.
وی با اشاره به حمله به مدرسهای در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: امروز مدرسه میناب را میبینیم که بدون دانشآموز شده است. ما شاهد حمله به مدرسه، بیمارستان کودکان، مجلس عروسی و مراکز مختلف بودیم. این جنگ، جنگی بود که کودک شیرخوار تا پیرمرد ۸۰ ساله، زن و مرد و افراد با عقاید مختلف را دربرگرفت.
حجتالاسلام طائب گفت: جبهه جنگ به وسعت جغرافیای کشور بود. کارخانه تولید دارو، کارخانه تولید لبنیات، مراکز نظامی و بیمارستان مورد حمله قرار گرفتند؛ بنابراین ما باید با استفاده از همه ابزارهای هنری، این جنگ را روایت کنیم؛ چراکه اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت خودش را خواهد ساخت.
اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت خودش را میسازد
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور افزود: دشمن ابتدا با کودتا و ایجاد ناامنی تلاش کرد مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد و پس از ایجاد بیثباتی، برنامه بمباران را دنبال کند، اما محاسبات آنها درست از آب درنیامد؛ چراکه مردم وارد میدان شدند و از کشور دفاع کردند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امروز اگر نیروهای مسلح ما سلاح به دست میگیرند و موشک شلیک میکنند، برای دفاع از ملت است. اگر مردم در خیابان و صحنه حضور پیدا میکنند نیز برای دفاع از کشور است. صحنه جنگ، صحنه امنیت و حتی صحنه سازندگی کشور را مردم اداره میکنند.
حجتالاسلام طائب با بیان اینکه در یک جنگ ترکیبی قرار داریم، اظهار داشت: در چنین شرایطی هم واقعه تولید میشود و هم روایت آن؛ بنابراین باید روایت این وقایع را بهخوبی برای نسل امروز و نسلهای آینده تولید کنیم.
وی تصریح کرد: اگر امروز میگوییم در کنار لانچر موشک باید یک رزمنده بایستد، در کنار «لانچر روایت» نیز باید یک راوی قرار داشته باشد. اصحاب ادبیات و هنر باید در کنار این لانچر روایت بایستند و تولید اثر کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: کشور به تولید نیاز دارد و تولیدگران باید در کنار عرصههای مختلف تولید حضور داشته باشند. امروز باید لانچرهای تولید در همه عرصهها فعال شوند تا در کنار نمادهای مقاومت، آثار ادبی و هنری نیز تولید و عرضه شود.
مردم در دوگانه مذاکره و مقاومت قرار نمیگیرند
حجتالاسلام طائب با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دوگانه مذاکره و مقاومت عنوان داشت: دشمن تلاش میکند مردم را در دوگانههایی مانند مذاکره و مقاومت یا جنگ و معیشت قرار دهد، اما ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده است که در برابر تهدید و فشار خارجی میایستد.
وی افزود: ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم که حتی در شرایط مذاکره نیز فشار و حمله از سوی آمریکا ادامه پیدا کرده است. این مسئله نشان میدهد که موضوع، وابسته به اینکه چه جریان سیاسی در داخل کشور بر سر کار باشد، نیست؛ مسئله اصلی، استقلال و ایستادگی ملت ایران است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اهمیت انسجام ملی گفت: ملت ایران باید با انسجامی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، ایستادگی خود را ادامه دهد و این ایستادگی نیز باید به دست شما هنرمندان برای نسلهای آینده روایت شود.
چهل روز جنگ با ۴۰ اثر ماندگار
حجتالاسلام طائب با قدردانی از نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر اظهار داشت: از اینکه نویسندگان با وجود همه سختیها و گلایههایی که دارند، بهسرعت وارد میدان شدند، تشکر میکنم. آنها توانستند جنگ چهلروزه را با ۴۰ اثر ماندگار روایت کنند و حرکت خود را با کتاب آغاز کردند.
وی افزود: این اقدام، نقطه آغاز است و باید ادامه پیدا کند. این کتابها باید در کنار سایر صنایع فرهنگی و عرصههای ادبی و هنری قرار بگیرند تا جلوههای مقاومت با زبانهای مختلف به مردم ایران و جهان معرفی شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر روایت مقاومت گفت: مقام معظم رهبری از ما خواستهاند که هم برای مردم روایت مقاومت داشته باشیم و هم فرهنگ مقاومت و فرهنگ بسیج را به جهانیان نشان دهیم.
حجتالاسلام طائب ادامه داد: اگر بخواهیم یک فرهنگ را به جامعه و جهان معرفی کنیم، آیا راهی جز استفاده از ظرفیت ادبیات و هنر و ورود به عرصه ترجمه و تولید آثار بدیع وجود دارد؟ باید بتوانیم ملتهای جهان را با حقیقت مقاومت و ایستادگی ملت ایران آشنا کنیم.
روایت مقاومت؛ راهی برای بیداری ملتها
وی با اشاره به اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای آمریکا نسبت به جنگ و کشتار غیرنظامیان گفت: امروز در خود دانشگاههای آمریکا نیز دانشجویان درباره آنچه در جهان رخ میدهد، سؤال میکنند و نسبت به کشتار کودکان و زنان اعتراض دارند. این نشان میدهد که بخشی از افکار عمومی جهان در حال پرسشگری است.
حجتالاسلام طائب تأکید کرد: دشمن تلاش میکند با روایت خودش، مردم جهان را به خواب ببرد، اما ما با روایت درست و دقیق میتوانیم ملتها را بیدار کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه اصحاب ادبیات و هنر، ثبت حقیقت و انتقال آن به نسلهای آینده است. همانگونه که روایت عاشورا پس از قرنها باقی مانده است، باید روایت مقاومت ملت ایران نیز بهگونهای ثبت شود که در گذر زمان دچار تحریف نشود و آیندگان بتوانند حقیقت این دوران را بشناسند.