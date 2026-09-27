سامانه آبیاری تحت فشار یک مزرعه ۱۲ هکتاری زعفران در کردستان به بهره‌برداری رسید طرحی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سامانه آبیاری تحت فشار مزرعه ۱۲ هکتاری زعفران در کردستان به بهره‌برداری رسید.

این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و با کاهش مصرف آب زمینه توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر را فراهم می‌کند.

در حال حاضر ۱۰۸ هکتار از اراضی کردستان زیر کشت زعفران است که بیشترین سطح آن در شهرستان سنندج قرار دارد.

حالا توسعه آبیاری نوین مسیر این کشت را به سمت کشاورزی بهره‌ور و پایدارتر هدایت می‌کند.