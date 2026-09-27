همزمان با آغاز برداشت نارنگی در مازندران، باغداران چشم به بازار داخلی و صادراتی دوخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برداشت نارنگی در مازندران آغاز شد و باغداران از چند روز گذشته کار برداشت این محصول را شروع کرده‌اند.

باغداران از ساعت ۶ صبح تا ۲ بعدازظهر مشغول برداشت نارنگی هستند و به گفته آنان، کیفیت محصول امسال بهتر از پارسال است.

مازندران با حدود ۱۲۰ هزار هکتار باغ مرکبات، یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات کشور است و سالانه حدود ۳ میلیون تن پرتقال و نارنگی در باغ‌های استان تولید می‌شود.

اسدالله تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مجموع تولید پرتقال و نارنگی استان را حدود ۳ میلیون تن اعلام کرد.

در کنار برداشت محصول، مگس میوه، هزینه‌های بالای تولید و مشکلات بازار از دغدغه‌های باغداران است.

اسماعیل علوی کارشناس کشاورزی گفت: برای مقابله با مگس میوه، آفت‌کش‌ها و پروتئین‌های مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

برخی باغداران نیز از فعالیت واسطه‌ها و خرید محصول با قیمت پایین گلایه دارند و می‌گویند برخی واسطه‌ها با استناد به بسته بودن مرزها، نارنگی باکیفیت را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری می‌کنند، در حالی که صادرات مرکبات ادامه دارد.

یکی از باغداران نیز از بارگیری نارنگی برای ارسال به روسیه از مسیر آستارا خبر داد.

بهروز اسکندرنیا فرماندار ساری با تأکید بر نبود محدودیت برای صادرات مرکبات شمال کشور گفت: از استان‌های گلستان، مازندران و گیلان محدودیتی برای صادرات وجود ندارد.

محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به میزان تولید و مصرف مرکبات کشور گفت: برداشت فعلی پاسخگوی بازار داخلی است و نیاز بازار داخلی نیز بیشتر از میزان تولید است.

نارنگی مازندران علاوه بر تأمین بازار داخل، به استان‌های مختلف کشور ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز به بازار‌های صادراتی اختصاص دارد.

مرتضی شعبانی صادرکننده از ارسال مرکبات مازندران به حدود ۱۰ استان کشور خبر داد و گفت: محموله‌هایی از نقاط مختلف برای بارگیری نارنگی مازندران به استان آمده‌اند که مقصد بخشی از آنها مشهد و میدان بار تهران است.

نارنگی مازندران هم‌اکنون با توجه به کیفیت و نوع محصول، کیلویی حدود ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

برداشت مرکبات در مازندران تا اسفندماه ادامه دارد و باغداران امیدوارند با کاهش نقش دلالان و واسطه‌ها و افزایش سهم تولیدکننده، درآمد بیشتری از محصول خود به دست آورند.

گزارش از بنیامین مرشدی