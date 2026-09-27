معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم روز گردشگری با اشاره به اولویت جذب گردشگر داخلی، گفت: بسیاری از فعالان بخش خصوصی همراهی کردند تا کیش سرپا بماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو در مراسم روز گردشگری، از رسانه‌ها و فعالان حوزه مجازی برای تبلیغ گردشگری و ارائه تصویر مطلوب کیش قدردانی کرد.

او همراهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش را برای بازگشت امید، شادی و نشاط اجتماعی ارزشمند عنوان کرد.

امام جمعه اهل سنت کیش، نیز در این مراسم با گرامیداشت روز گردشگری، گفت: گردشگری بخش مهمی از زندگی و آینده کیش است و مشاغل مرتبط با این حوزه فعال می‌شوند.

شیخ یعقوب شمس، گفت: توجه به اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی برای معرفی کیش اهمیت دارد و اگر گردشگران قبل از سفر از امکانات و برنامه‌های کیش مطلع شوند به سفر ترغیب می‌شوند.

او کیفیت خدمات، امنیت، آرامش و خاطره خوب سفر را در سفر مجدد مسافران موثر دانست و گفت: با همت و برنامه ریزی می‌توانیم گردشگری کیش را بیش از پیش رونق بخشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم از مسئولان حوزه بانکی، گمرکی و اقتصادی برای همراهی با جشنواره گردشگری کیش قدردانی کرد و گفت: تلاش جمعی، مستحق حمایت بیشتر است و روایت حال خوب کیش در چند هفته اخیر برای توسعه سفر امن بسیار موثر است.

محمد کبیری به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: رقابت کیفیت، با ارزش افزوده پایدار، مهم‌تر از رقابت کمی است.

او افزود: ارتباط موثر گردشگری با اقتصاد دیجیتال مقصد گردشگری را بهتر معرفی می‌کند، گردشگری پایدار هوشمند به دنبال توزیع عادلانه ارزش افزوده بین ذینفعان، بومیان و ساکنان منطقه است.