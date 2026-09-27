هم زمان با پنجم مهر ماه سالروز شکست حصر آبادان، ساختمان ادارات بهره برداری، نگهداری و اقدامات اضطرار‌ی ناحیه ۶ و ۷ مشهد به نام شهیدان حسین خرمی پور و سید مرتضی علوی نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در این مراسم گفت: نامگذاری اماکن آبفای مشهد، افتخاری برای ماست چرا که به برکت مزین شدن هر مجموعه به نام شهدای بزرگوار، راه و نام و یاد شهدا پیش روی ما قرار می‌گیرد.

حسین اسماعیلیان افزود: طی سال‌های اخیر تاکنون ۱۳ مجموعه از ساختمان‌های اداری این شرکت به نام شهدای گرانقدر نام گذاری شده و امروز دو مجموعه ادارات بهره برداری، نگهداری و اقدامات اضطراری ناحیه ۶ و ۷ به عنوان چهارده و پانزدهمین مجموعه، به نام شهدا نامگذاری و مزین شدند.

محمد شهرابی فراهانی مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران نیز در این مراسم، اقدام شرکت آب و فاضلاب مشهد در نامگذاری اماکن و تأسیسات این شرکت به نام شهدای عزیز را شایسته قدردانی دانست که با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا انجام می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی هم در این مراسم، اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ هفته، مردم و نیرو‌های مسلح ایران اسلامی، استقامت خود را به جهانیان ثابت کردند و این نظریه که هیچ کشوری توان رویارویی با دشمن آمریکایی-صهیونی ندارد را زیر سوال بردند و امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های دنیا شناخته می‌شود.

سردار جواد جهانشیری، خدمت آبرسانی به زائران و مجاوران رضوی را یک عمل جهادگونه دانست و از رویه برقرار شده در جهت زنده نگه داشتن نام شهدا از مجموعه شرکت آب و فاضلاب مشهد قدردانی کرد.

گفتنی است در حاشیه این مراسم از خانواده معظم شهدا تجلیل و قدردانی شد.