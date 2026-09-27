متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به افزایش بیماری‌های تنفسی در فصل سرد سال، بر رعایت مراقبت‌های بهداشتی، استراحت و پرهیز از تماس با دیگران هنگام بیماری تأکید کرد و گفت: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی نه‌تنها کمکی به بهبودی نمی‌کند، بلکه می‌تواند عوارض بیشتری ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر شریفی با اشاره به افزایش بیماری‌های تنفسی در فصل سرد سال، بر رعایت مراقبت‌های بهداشتی، استراحت و پرهیز از تماس با دیگران هنگام بیماری تأکید کرد و گفت: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی نه‌تنها کمکی به بهبودی نمی‌کند، بلکه می‌تواند عوارض بیشتری ایجاد کند.دکتر شریفی اظهار کرد: با ورود به فصل سرد سال، برخی بیماری‌های تنفسی ویروسی افزایش پیدا می‌کنند که اغلب با علائم خفیفی مانند تب مختصر و آبریزش بینی همراه هستند و در مدت دو تا سه روز برطرف می‌شوند.

وی افزود: در صورت بروز تب بالا، شروع ناگهانی بیماری، بدن‌درد یا تداوم علائم، احتمال ابتلا به بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا مطرح است و باید مراقبت بیشتری صورت گیرد.این متخصص بیماری‌های عفونی توصیه کرد: اگر علائم بیماری تنفسی به‌ویژه همراه با تب، بیش از چهار تا پنج روز ادامه پیدا کرد یا فرد دچار تنگی نفس شد، باید حتماً به پزشک مراجعه کند.دکتر شریفی ادامه داد: در موارد خفیف بیماری، استراحت، مصرف مایعات کافی و کاهش تماس با دیگران می‌تواند به بهبودی فرد و جلوگیری از انتقال بیماری کمک کند.

وی، افراد بالای ۶۵ سال، بیماران دارای بیماری‌های مزمن قلبی و ریوی، افراد دارای سابقه پیوند عضو و کسانی را که دارو‌های کورتونی مصرف می‌کنند، را از گروه‌های در معرض خطر دانست و گفت: این افراد باید مراقبت بیشتری داشته باشند و اطرافیان نیز هنگام حضور در جمع‌های شلوغ، توجه بیشتری به سلامت آنها داشته باشند.این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ را توصیه کرد و افزود: حتی یک ماسک جراحی معمولی می‌تواند در محیط‌های پرتجمع مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر شریفی در پایان با تأکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک گفت: بیشتر بیماری‌های تنفسی فصلی منشأ ویروسی دارند و با استراحت، مصرف مایعات و درمان علامتی قابل کنترل هستند؛ بنابراین نباید به محض ابتلا به سرماخوردگی به سراغ آنتی‌بیوتیک رفت.