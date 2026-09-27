به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ عبادی گفت: ساعت ۷:۰۱ صبح روز یکشنبه ۵ مهر، گزارشی مبنی بر وقوع ۲ فقره تصادف و برخورد چند دستگاه خودرو در محدوده آب‌اسک محور هراز به مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، گشت کارشناسی پلیس راه لاریجان برای بررسی حادثه و امدادرسانی به محل اعزام شد.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: این حادثه در ۲ فقره تصادف جداگانه رخ داد و در مجموع ۵ دستگاه خودروی سواری شامل ساینا، تیبا، بی‌ام‌و و‌ام‌وی‌ام و یک دستگاه کامیون در آن درگیر بودند.

سرهنگ عبادی گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت و ۲ نفر از سرنشینان خودرو‌ها مصدوم شدند که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان آمل منتقل شدند.

وی با اشاره به وظایف قانونی پلیس در مدیریت صحنه تصادف و اعلام تعداد مجروحان افزود: بر اساس مواد ۱۴، ۱۵ ، ۸۸ آیین‌نامه راهور، مرجع اعلام خبر، مدیریت صحنه تصادف و اعلام تعداد مجروحان بر عهده پلیس انتظامی، پلیس راه یا راهور است و سایر سازمان‌های مرتبط باید از اعلام نظر در حوزه تخصصی پلیس که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر و در طول مسیر، از تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خودداری کنند.