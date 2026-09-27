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یک کشاورز موفق نظرآبادی موفق شد با استفاده از روش کشت داربستی میزان تولید انگور خود در هر هکتار را به دو برابر افزایش دهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز؛ مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد از توسعه کشت داربستی انگور در این شهرستان خبر داد و گفت: در روش داربستی، میزان برداشت انگور به حدود ۵۰ تن در هکتار میرسد؛ در حالی که این میزان در روش سنتی حدود ۲۵ تن در هکتار است.
الماسی افزود: شهرستان نظرآباد حدود ۳۰۰ هکتار باغ انگور دارد که از این میزان، حدود ۵۰ هکتار به روش داربستی کشت میشود.
وی با اشاره به وضعیت کشت انگور در استان البرز گفت: سطح باغهای انگور استان حدود هزار و ۲۵۰ هکتار است که حدود ۲۵۰ هکتار آن به روش داربستی مدیریت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد افزود: یکی از کشاورزان این شهرستان در مجموعهای هفت هکتاری، تولید انگور را به روش داربستی دنبال میکند و برای آبیاری باغ نیز از سیستم آبیاری قطرهای استفاده کرده است.
الماسی افزود: در کنار این باغ، استخری نیز احداث شده که علاوه بر ذخیره آب، برای پرورش ماهی مورد استفاده قرار میگیرد و آب این مجموعه در چرخه تولید و برای آبیاری باغ نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: استفاده از داربست موجب هدایت منظم شاخههای تاک، مدیریت بهتر شاخ و برگ و تسهیل عملیات هرس، داشت و برداشت میشود و در کنار آبیاری قطرهای، میتواند به مدیریت بهتر منابع در باغ کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد با اشاره به عملکرد بالاتر باغهای داربستی افزود: بر اساس عملکرد ثبتشده در این شیوه، میزان تولید از حدود ۲۵ تن در هکتار در کشت سنتی به حدود ۵۰ تن در هکتار در کشت داربستی میرسد.
الماسی تأکید کرد: میزان عملکرد نهایی به عواملی همچون رقم انگور، سن باغ، نحوه هرس و تربیت بوته، تغذیه، مدیریت آبیاری و شرایط اقلیمی نیز وابسته است و توسعه روشهای نوین باید متناسب با شرایط هر منطقه و توجیه اقتصادی آن برای کشاورزان انجام شود.