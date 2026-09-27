به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس جمهور در نشست وبیناری هم‌زمان با هفته گردشگری و افتتاح طرح‌های این هفته در استان‌های کشور، گفت: در این هفته ۲۴۶ طرح به بهره‌برداری می‌رسد که اجرای آنها می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.

مسعود پزشکیان با اشاره به یکی از طرح‌های افتتاحی این هفته در استان اصفهان افزود: این طرح با حجم سرمایه‌گذاری هفت‌هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۲۳ نفر به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار اصفهان نیز در این نشست با اشاره به تداوم روند توسعه استان اصفهان با وجود حوادث و آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در هفته دولت امسال، بیش از هزار و ۷۰۰ طرح عمرانی و بیش از ۴۰ همت طرح در استان اصفهان افتتاح شد و در هفته گردشگری نیز هشت طرح بزرگ و شاخص گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از هفت هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به برگزاری رویداد‌های متعدد فرهنگی، هنری و گردشگری در استان ادامه داد: اصفهان در کنار طرح‌های زیرساختی، برنامه گسترده‌ای برای تقویت رویدادمحوری در حوزه گردشگری دنبال می‌کند و رویداد‌هایی همچون مانوین، ایزینکس، رویداد‌های مرتبط با سینما و گردشگری (سینه‌تور)، جشنواره شیخ بهایی، جشنواره مهارت و جشنواره کودک و نوجوان در این چارچوب برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع ۴۵ رویداد گردشگری در دست اجراست و برای امسال نیز حدود ۴۳۰ رویداد در حوزه‌های مختلف تعریف شده، که بخش قابل توجهی از آنها با هدف معرفی ظرفیت‌های متنوع استان و رونق گردشگری برگزار می‌شود.

استاندار با بیان اینکه اصفهان در مسیر توسعه گردشگری متنوع و نوین حرکت می‌کند، گفت: گردشگری هوشمند، گردشگری شبانه، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری سبز و پایدار، گردشگری فرهنگی و تاریخی و همچنین گردشگری مرتبط با جشنواره‌های خوراک، کشاورزی، روستایی، هنر، سینما و صنایع‌دستی از محور‌های مورد توجه استان است.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقامتی ادامه داد: در روز‌های آینده نیز با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یکی از هتل‌های بزرگ و شاخص اصفهان افتتاح خواهد شد که این طرح می‌تواند به ظرفیت اقامتی و گردشگری استان اضافه کند.

جمالی‌نژاد در پایان با دعوت از رئیس‌جمهوری برای سفر دوباره به اصفهان گفت: امیدواریم همانند سفر گذشته، فرصتی فراهم شود تا در کنار یکدیگر با دوچرخه از دولتخانه صفوی بازدید کنیم و ضمن مشاهده آثار تاریخی، تاریخ اصفهان را آجر به آجر و خشت به خشت مرور کنیم.

روز جهانی گردشگری هر سال در تاریخ ۲۷ سپتامبر برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۵، این تاریخ برابر با یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ است. هدف از نام‌گذاری این روز، جلب توجه به تأثیر گردشگری بر اقتصاد، فرهنگ، جوامع، توسعه و ارتباط میان ملت‌هاست.