به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، روابط عمومی استانداری گیلان اعلام کرد: رایزنی‌های هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، برای تسهیل تردد خودرو‌های منطقه آزاد انزلی به نتیجه رسید و شیوه بهره‌مندی دارندگان این خودرو‌ها از مدت مرخصی سالانه، منعطف‌تر شد.

بر اساس ابلاغ پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، دارندگان خودرو‌های سواری مناطق آزاد با پلاک گذر موقت می‌توانند از این پس ، مدت مرخصی ۶۰ روزه خود را به‌جای دو مرحله یک‌ماهه ، در چهار مرحله ۱۵روزه طی سال استفاده کنند.

این تصمیم با هدف فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی بهتر برای دارندگان خودروها، استفاده بهینه از مدت مرخصی و پیشگیری از خروج غیرمجاز خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت اتخاذ و به واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.