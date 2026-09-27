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در پی پیگیریهای استاندار گیلان، نحوه استفاده از مرخصی خودروهای سواری دارای پلاک گذر موقت انزلی اصلاح و سهمیه ۶۰روزه سالانه این خودروها به چهار نوبت ۱۵روزه تقسیم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، روابط عمومی استانداری گیلان اعلام کرد: رایزنیهای هادی حقشناس، استاندار گیلان، برای تسهیل تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی به نتیجه رسید و شیوه بهرهمندی دارندگان این خودروها از مدت مرخصی سالانه، منعطفتر شد.
بر اساس ابلاغ پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، دارندگان خودروهای سواری مناطق آزاد با پلاک گذر موقت میتوانند از این پس ، مدت مرخصی ۶۰ روزه خود را بهجای دو مرحله یکماهه ، در چهار مرحله ۱۵روزه طی سال استفاده کنند.
این تصمیم با هدف فراهمکردن امکان برنامهریزی بهتر برای دارندگان خودروها، استفاده بهینه از مدت مرخصی و پیشگیری از خروج غیرمجاز خودروهای دارای پلاک گذر موقت اتخاذ و به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است.