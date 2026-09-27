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فاز نخست نیروگاه خورشیدی شرکت تعاونی روستایی جمیل در شهرستان میانجلگه خراسان رضوی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات، امروز همزمان با هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار میانجلگه، امروز در آیین افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی که در محل ناحیه صنعتی میانجلگه برگزار شد، اظهار کرد: این نیروگاه با هدف بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق پایدار شهرستان اجرا شده و ظرفیت نهایی آن در پایان مراحل تکمیلی به ۵۰۰ کیلووات خواهد رسید.
عزتاله سلیمانی با اشاره به اهمیت انرژیهای پاک افزود: توسعه زیرساختهای خورشیدی، علاوه بر نقشآفرینی در پایداری شبکه برق، زمینهساز جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در میانجلگه است.
وی تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از اولویتهای شهرستان است تا از ظرفیتهای محلی برای رشد اقتصادی و خودکفایی در بخش انرژی، حداکثر بهرهبرداری انجام شود..
لازم به ذکر است؛ فاز نخست این طرح که امروز به مدار تولید پیوست، با صرف چهار ماه کار اجرایی تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.