نخستین روز مدرسه برای مارال، دختر شهید، با قاب عکس پدر آغاز شد؛ دختری که در غیاب پدر، با استقبال همکلاسی‌ها و معلم کلاس اول وارد مدرسه شاهد غدیر شد و با کاشت نهال زیتون، یاد پدر شهیدش را در نخستین روز تحصیل زنده نگه داشت.

مارال، نخستین زنگ مدرسه را با قاب عکس پدر به صدا درآورد

مارال، نخستین زنگ مدرسه را با قاب عکس پدر به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر آموزشگاه شاهد غدیر با اشاره به نخستین روز مدرسه مارال گفت: قرار بود او در این روز، دست در دست پدر راهی کلاس اول شود، اما امروز قاب عکس پدر را در آغوش گرفت و قدم به مدرسه گذاشت.

خانم محمدی افزود: پدر مارال در جریان حملات دشمن در اسفندماه در کرج به شهادت رسید و نخستین روز مدرسه دخترش در حالی آغاز شد که جای خالی او بیش از همیشه احساس می‌شد.

وی ادامه داد: مسئولان آموزشگاه از لحظه حضور مارال در کنار او بودند و تلاش کردند با همراهی و حمایت، این روز مهم را برای او با آرامش بیشتری رقم بزنند.

مدیر آموزشگاه شاهد غدیر با اشاره به استقبال همکلاسی‌های مارال بیان کرد: دانش‌آموزان از پیش در مدرسه منتظر ورود او بودند و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران به استقبال همکلاسی جدیدشان آمدند.

محمدی گفت: مارال در میان استقبال دوستانش وارد کلاس اول شد و معلم کلاس نیز با محبت و مهربانی از او استقبال کرد تا نخستین حضورش در مدرسه با احساس امنیت و آرامش همراه باشد.

وی افزود: برای ما مهم بود که مارال در نخستین روز مدرسه، تنها با جای خالی پدر مواجه نشود و در کنار دلتنگی، محبت و همراهی دوستان و معلم خود را نیز احساس کند.

مدیر آموزشگاه شاهد غدیر ادامه داد: دانش‌آموزان در کنار مارال ایستادند و تلاش کردند با حضور و همراهی خود، نخستین روز مدرسه را به خاطره‌ای ماندگار برای او تبدیل کنند؛ روزی که با دلتنگی پدر آغاز شد، اما دوستی و امید نیز در آن جریان داشت.

محمدی با اشاره به کاشت نهال زیتون در مدرسه گفت: مارال در ادامه این روز، یک نهال زیتون در باغچه مدرسه کاشت؛ نهالی که به یاد پدر شهیدش کاشته شد و قرار است همراه با رشد و بزرگ‌شدن مارال، رشد کند.

وی افزود: این نهال نمادی از یاد و نام پدری است که اگرچه امروز در کنار دخترش حضور ندارد، اما یاد او در نخستین روز مدرسه مارال ماندگار شد.

مدیر آموزشگاه شاهد غدیر خاطرنشان کرد: نخستین روز مدرسه برای هر کودکی آغاز مسیری تازه است، اما برای مارال این آغاز متفاوت بود؛ او با قاب عکس پدر وارد مدرسه شد، با استقبال دوستانش به کلاس رفت و نخستین نهال دوران مدرسه خود را به یاد پدر شهیدش کاشت.

محمدی ابراز امیدواری کرد مارال در سال‌های پیش رو، مسیر تحصیل و زندگی را با موفقیت طی کند و آینده‌ای روشن برای خود بسازد؛ آینده‌ای که پدرش فرصت دیدن آن را پیدا نکرد.