به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اجرای برنامه مشترک میان معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور و معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، گفت: در چارچوب این همکاری، هزار نفر از زندانیان استان تحت آموزش صنایع‌دستی قرار می‌گیرند و تلاش شده این آموزش‌ها تنها به انتقال یک مهارت محدود نشود، بلکه از ابتدا باهدف ایجاد امکان فعالیت اقتصادی برای مددجویان طراحی شود.

نورالله عبدالهی ادامه داد: یکی از محور‌های مهم این طرح، انتخاب رشته‌های آموزشی متناسب با شرایط هر منطقه است و قرار نیست یک الگوی آموزشی یکسان برای تمام شهرستان‌های استان اجرا شود؛ بلکه ظرفیت‌های موجود، هنر‌های بومی و قابلیت‌های اقتصادی هر منطقه در انتخاب رشته‌های آموزشی موردتوجه قرار می‌گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان ادامه داد: هدف این است که فرد پس از فراگیری مهارت، تنها دارای یک گواهی یا تجربه‌آموزشی نباشد، بلکه مهارتی در اختیار داشته باشد که بتواند از طریق آن وارد چرخه تولید شود و در صورت فراهم بودن شرایط، پس از آزادی زمینه خوداشتغالی و تأمین درآمد خود را ایجاد کند.

وی بابیان اینکه صنایع‌دستی به دلیل تنوع رشته‌ها و قابلیت پیوند با ظرفیت‌های محلی می‌تواند در برنامه‌های مهارت‌آموزی مورداستفاده قرار گیرد، افزود: انتخاب رشته‌های بومی هر منطقه از یک‌سو می‌تواند به استمرار و تقویت هنر‌های سنتی کمک کند و از سوی دیگر امکان تبدیل مهارت به محصول و فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان گفت: در این طرح، دو موضوع توانمندسازی مددجویان و توجه به ظرفیت‌های صنایع‌دستی مناطق به طور هم‌زمان دنبال می‌شود و آموزش یک حرفه می‌تواند زمینه بازگشت فرد به فعالیت اقتصادی و تقویت خودباوری او را فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان گفت: سازوکار اجرای این برنامه، شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و نحوه انتخاب رشته‌های آموزشی در نشست مشترک با معاونت سلامت، اصلاح و تربیت اداره‌کل زندان‌های استان موردبررسی قرارگرفته است و همکاری میان دو دستگاه برای اجرای این طرح دنبال می‌شود.

عبدالهی ادامه داد: استفاده از ظرفیت صنایع‌دستی در فرآیند توانمندسازی مددجویان می‌تواند علاوه بر ایجاد مهارت و زمینه اشتغال، به حفظ و استمرار بخشی از هنر‌های بومی استان نیز کمک کند؛ به همین دلیل در اجرای این برنامه، ظرفیت هر منطقه و امکان تبدیل آموزش به فعالیت اقتصادی موردتوجه قرار خواهد گرفت.