به گزارش خبرگزاری صداوسیما حادثه تلخ در سایت معدن مس سونگون، بار دیگر زنگ خطر را برای ضرورت بازنگری جدی در استاندارد‌های ایمنی محیط‌های معدنی به صدا درآورد. وقوع این حادثه در شرایطی که کارگران مشغول انجام وظایف محوله در کانال انتقال آب بودند، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان الزامات حفاظتی و واقعیت‌های میدانی در برخی پیمانکاری‌های فعال در این مجموعه است.

در این حادثه تعدادی از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری در حین عملیات پاکسازی کانال لوله آب در پایین‌دست دیواره خاکی دامپ فاز ۴ بودند که به یکباره دیواره خاکی بالادست دچار ریزش شد. حجم انبوه خاکِ فروریخته، فرصت واکنش را از کارگران گرفت و منجر به مدفون شدن آنان در کانال شد.

در این حادثه تلخ، «عرفان اکبری»، کارگر ۱۸ ساله، علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. همچنین دیگر کارگر مصدوم این حادثه که دچار جراحات شدیدی شده بود، به دلیل کمبود امکانات تخصصی درمانی در منطقه، بلافاصله جهت اقدامات حیاتی به مراکز درمانی تبریز منتقل شد.

آنچه در بررسی‌های اولیه مشهود است، ضرورت نظارت دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر دستگاه‌های متولی بر عملکرد پیمانکاران مستقر در سایت‌های معدنی است. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که نهاد‌های نظارتی و مدیریت معدن مس سونگون، با آسیب‌شناسی دقیق حوادث سریالی اخیر و حذف سهل‌انگاری‌های احتمالی، بستری امن برای فعالیت کارگران فراهم کنند تا دیگر شاهد داغدار شدن خانواده‌های کارگری به دلیل فقدان ایمنی نباشیم.