با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، عملیات اجرایی طرح ساخت ۳۰ واحد مسکن حمایتی برای مددجویان اداره بهزیستی، در قالب طرح «خانه امید» در مهاباد آغاز شد. این طرح که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیرین محلی کلید خورده، گامی مهم برای رفع دغدغه مسکن جامعه هدف سازمان بهزیستی به‌شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رسول باباییان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، در مراسم کلنگ‌زنی این طرح با اشاره به اهمیت این اقدام حمایتی گفت: شاهد آغاز طرحی در سطح کشوری هستیم که با مساعدت دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محقق شده است.

او افزود: این طرح با هدف تأمین مسکن ۳۰ مددجوی بهزیستی احداث می‌شود و اولویت بهره‌برداری از آن، فرزندان مراکز نگهداری “امین” و “روناک” هستند که پس از سنین ترخیص، دغدغه‌ی تأمین سرپناه دارند. خوشبختانه در این مسیر، خیرین نیک‌اندیش مهابادی نیز مشارکت فعالی داشته‌اند.

رضا عبدالله‌زاده، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی، در تشریح مشخصات فنی این طرح گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۶۸۱ مترمربع و با زیربنای کل ۳ هزار و ۲۵۰ مترمربع در ۶ طبقه احداث خواهد شد.

او با بیان اینکه سازه این ساختمان به‌صورت بتنی خواهد بود، درباره جزئیات تسهیلات حمایتی گفت: تعداد واحدها ۳۰ واحد مسکونی (هر واحد ۷۰ تا ۷۵ مترمربع)، تسهیلات بانکی: ۵۰۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، کمک بلاعوض: ۱۰۰ میلیون تومان و کمک بلاعوض از محل «حساب ۱۰۰ حضرت امام» توسط بنیاد مسکن، علاوه بر کمک‌های بلاعوض اداره بهزیستی است.

در این آیین که با حضور محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد و کریم محمدی، رئیس اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و تسهیل‌گری برای بهره‌مندی جامعه هدف بهزیستی از خدمات حمایتی تأکید شد.

به نظر می‌رسد اجرای طرح «خانه امید» با ترکیب ظرفیت‌های دولتی و حمایت‌های مردمی، الگویی موفق برای هموار کردن مسیر خانه‌دار شدن افراد زیر پوشش نهاد‌های حمایتی باشد که می‌تواند در سایر مناطق نیز به عنوان یک راهکار اجرایی مورد توجه قرار گیرد.