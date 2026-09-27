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سرپرست فرمانداری شهرستان مراوه تپه گفت: با بارش باران در شهرستان مراه تپه شاهد جاری شدن سیلاب شدیم که شهر مراوه تپه دچار آبگرفتگی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خدایار سیفی با بیان اینکه با تلاش کارکنان شهرداری آبها از خیابانها و کوچههای شهر تخلیه شد افزود: حتی خانههایی که در محله خداقلی در حاشیه شهر مراوه تپه، دچار آبگرفتگی شده بودند نیز تخلیه شدند.
او ادامه داد: گروههای هلال احمر، بنیاد مسکن، راهداری، بخشداری و دهیاران همه پای کارند و در حال تهیه گزارشی از خسارات احتمالی هستند.