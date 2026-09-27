به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خدایار سیفی با بیان اینکه با تلاش کارکنان شهرداری آب‌ها از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر تخلیه شد افزود: حتی خانه‌هایی که در محله خداقلی در حاشیه شهر مراوه تپه، دچار آبگرفتگی شده بودند نیز تخلیه شدند.

او ادامه داد: گروه‌های هلال احمر، بنیاد مسکن، راهداری، بخشداری و دهیاران همه پای کارند و در حال تهیه گزارشی از خسارات احتمالی هستند.