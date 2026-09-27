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همزمان با پنجم مهر، سالروز شکست حصر آبادان، ویژهبرنامههای گرامیداشت این مناسبت امروز یکشنبه در آبادان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان، امشب ساعت ۱۹:۳۰ رژه خودرویی از باغموزه دفاع مقدس تا میدان شهید یاسینی برگزار خواهد شد.
همچنین ساعت ۲۱ امشب، ویژهبرنامه گرامیداشت سالروز پیروزی عملیات ثامنالائمه(ع) و شکست حصر آبادان در خیابان شهید منتظری برگزار میشود.
این مراسم همزمان با تجمعات شبانه و با حضور قشرهای مختلف مردم، مسئولان، رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
پنجم مهر، سالروز اجرای عملیات ثامنالائمه(ع) و شکست حصر آبادان در سال ۱۳۶۰ است؛ عملیاتی که با هدف شکستن محاصره آبادان انجام شد و در زمره عملیاتهای مهم دوران دفاع مقدس قرار دارد.