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معاون استانهای رسانه ملی در بازدید از شبکه آفتاب: استان مرکزی یازدهمین میزبان رویداد ملی ایران جان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون استانهای رسانه ملی در نشست هماهنگی حضور «ایران جان» در استان مرکزی گفت: استان مرکز یازدهمین استانی است که رویداد ملی ایران جان در آن روی میدهد و این فرصتی است برای طرح استان از منظر شناختی و نقاط قوت و رفع دغدغهها است.
علیرضا کیخا با بیان اینکه پیش بینی میشود با این رویداد تعدادی از ورزا وارد استان شوند، افزود: در کنار پوشش خبری و رسانهای این موضوع تلاش بر این است گفتگوی ویژه خبری سیمای ملی نیز به استان اختصاص یابد.
او استان مرکزی را استانی پربار در زمینههای مختلف به خصوص مفاخر دانست و ابراز داشت: در این فرصت با طرح دغدغههای اقتصادی فرصتی برای حل آنان است.
کیخا پیش بینی کرد استان مرکزی اولین استانی باشد که رئیس جمهور نیز برای رویداد ایران جان استان پیام ارسال کنند و در ادامه از آمادگی استان و مسئولان ارشد برای اجرای این رویداد قدردانی کرد و خواستار جدیتر شدن آنان در این مسیر شد.