فوت سه نفر در معدن دیزین کلای لاویج چمستان
حادثه خفگی با گاز متان در معدن دیزینکلای چمستان ۳ نفر را به کام مرگ کشاند.
بخشدار چمستان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،گفت: حادثه خفگی با گاز متان در معدن دیزینکلای چمستان شب گذشته اتفاق افتاده که منجر به مرگ سه نفر شد.
بهمن صفری با بیان اینکه معدن دیزینکلای لاویج چمستان غیر فعال است، افزود: این معدن از حدود ۳ ماه پیش مهروموم شده بود و هیچگونه فعالیت معدنی و استخراجی نداشت.
او ادامه داد: دلیل حضور این افراد در این معدن هنوز مشخص نشده و پرونده جهت بررسی بیشتر به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
به گفته منابع محلی هر سه جوان فوت شده بومی و اهل لاویج چمستان بودند.
معدن دیزینکلای لاویج مرداد سال ۱۳۹۶ نیز بر اثر وقوع انفجار، شاهد مرگ یک نفر بود حادثه ای که در آن یک کارگر تبعه خارجی کشته و یک نفر دیگر نیز مجروح شده بود.
معدن ذغالسنگ روستای دیزین کلای لاویچ در منطقه کوهستانی بخش چمستان نور در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز این شهرستان بیش از ۲ دهه فعالیت دارد و در زمان فعالیت، سالانه حدود ۶ هزار تن ذغال سنگ حرارتی تولید میکرد.