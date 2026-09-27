به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۱۷ اکیپ مشترک با هدف تشدید نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و برخورد با تخلفات، کار بازرسی از بازار را آغاز کردند.

این اکیپ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله بهداشت و بازرسان کار، بر نحوه فعالیت واحد‌های صنفی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نظارت می‌کنند.

بازرسی‌ها با تمرکز بر شناسایی تخلفات صنفی و موارد مغایر با ضوابط انجام می‌شود و در صورت مشاهده تخلف پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل خواهد شد.

این طرح قرار است به مدت ۶ ماه ادامه داشته باشد تا در کنار نظارت مستمر بر بازار از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و فعالیت‌های خارج از ضوابط جلوگیری شود.