رو نمایی از کتاب «از دفاع تا خدمت مقدس» در ورامین

آیین رونمایی از کتاب «از دفاع تا خدمت مقدس» با حضور رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، فرمانده سپاه ورامین، مدیران آبفا شرق و غرب استان تهران و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس، ایثارگران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در سالن همایش های شهرداری ورامین برگزار شد.