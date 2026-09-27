رو نمایی از کتاب «از دفاع تا خدمت مقدس» در ورامین
آیین رونمایی از کتاب «از دفاع تا خدمت مقدس» با حضور رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، فرمانده سپاه ورامین، مدیران آبفا شرق و غرب استان تهران و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس، ایثارگران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در سالن همایش های شهرداری ورامین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، کتاب «از دفاع تا خدمت مقدس» به قلم مرتضی فخاری، مجموعهای از سوابق و خاطرات دوران دفاع مقدس و دوران کاری ۹۰ نفر از ایثارگران شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران است که در قالب مستند و خاطرهمحور تدوین شده است.
نویسنده کتاب هدف از تألیف آن را ثبت و پاسداشت فداکاریهای رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس و همچنین خدمات آنان در دوران خدمت در شرکت آب و فاضلاب عنوان کرد.
این کتاب در دو جلد و ۶۶۰ صفحه به رشته تحریر در آمده است.