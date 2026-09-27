فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از کشف ۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران انتظامی شهرستان خرمشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود محموله‌ای از سیگار قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی یک واحد صنفی دارای کالای قاچاق را شناسایی و در بازرسی از آن، ۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به برآورد ۵ میلیارد ریالی ارزش محموله کشف‌شده از سوی کارشناسان، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و ارز و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.