کاشان با برگزاری رویدادی با محوریت معماری، میزبان ثبت و بازخوانی فضاهای تاریخی، معماری بومی و زیست شهری شد؛ رویدادی که تصویری تازه از هویت معماری و بافت شهری این شهر ارائه کرد.

عکاس : فاطمه قهرمانی