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کاشان؛ روایت تازه‌ای از معماری و هویت شهر

کاشان با برگزاری رویدادی با محوریت معماری، میزبان ثبت و بازخوانی فضاهای تاریخی، معماری بومی و زیست شهری شد؛ رویدادی که تصویری تازه از هویت معماری و بافت شهری این شهر ارائه کرد.
عکاس :فاطمه قهرمانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ - ۰۷:۰۵
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برچسب ها: کاشان ، معماری ، بناتاریخی
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