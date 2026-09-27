رئیس دانشگاه شهید بهشتی در آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه، با تأکید بر مسئولیت جامعه دانشگاهی در مسیر پیشرفت کشور گفت: ما در پای این پرچم سوگند یاد می‌کنیم که در راه وطن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم این علم و پرچم بر زمین گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران امروز هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، معاونان، مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و جمعی از دانشجویان برگزار شد ؛ مراسمی که با گرامیداشت یاد و نام شهدای اقتدار علمی دانشگاه و تأکید بر نقش دانشگاهیان در مسیر پیشرفت ایران همراه بود.

در این مراسم، پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران طی آیینی رسمی به اهتزاز درآمد و حاضران با اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران، به نماد ملی کشور ادای احترام کردند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در این مراسم گفت : اگر دشمن تصور می‌کند با شهادت دانشمندان ، استادان ، دانشجویان و مردم بی‌گناه ما می‌تواند راه پیشرفت ایران را متوقف کند، در محاسبات خود اشتباه کرده است.

سید محمودرضا آقامیری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران، برای شهدایی که جان خود را در راه کشور تقدیم کردند، علو درجات و برای همه کسانی که در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران تلاش می‌کنند، سلامتی و توفیق آرزو کرد.

وی با اشاره به جایگاه پرچم ایران به‌عنوان نماد هویت ملی گفت: امروز در کنار یکدیگر جمع شده‌ایم تا پرچم زیبا و بزرگ کشورمان را به اهتزاز دربیاوریم؛ پرچمی که برای همه ما یادآور هویت، تاریخ، فرهنگ و گذشته این سرزمین است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به جایگاه ویژه این دانشگاه در عرصه علم و فناوری کشور، یاد شهدای اقتدار علمی دانشگاه را گرامی داشت و گفت: دانشگاه شهید بهشتی در سال‌های گذشته و به‌ویژه در حوادث اخیر، جمعی از برجسته‌ترین دانشمندان و استادان خود را تقدیم ایران کرده است.

وی از شهید دکتر مجید شهریاری، شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر، شهید دکتر فریدون عباسی، شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری، شهید دکتر سیدامیرحسین فقهی و شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی به‌عنوان دانشمندان و استادانی یاد کرد که نام آنان با تاریخ علمی دانشگاه شهید بهشتی و پیشرفت علمی کشور پیوند خورده است.

آقامیری افزود : این پرچم به یاد همه کسانی به اهتزاز درمی‌آید که برای سربلندی ایران تلاش کردند و جان خود را در مسیر علم، پیشرفت و استقلال کشور تقدیم کردند.

تأکید رهبر شهید به میهن‌دوستی در شب عاشورا

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مراسم عزاداری محرم ۱۴۰۴ و درخواست رهبر شهید ایران از مداح مراسم برای خواندن «ای ایران» گفت: رهبر بزرگی که پشتیبان علم، فناوری و ایران‌دوستی بود، در میانه مراسم عزاداری ، از مداح خواست که برای ایران بخواند.

وی افزود: امروز نیز ما در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا این پرچم را به احترام ایران و برای سربلندی این سرزمین به اهتزاز درآوریم.

اهتزاز پرچم با اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران

آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه شهید بهشتی با حضور دانشگاهیان و در فضایی همراه با ادای احترام به شهدای اقتدار علمی کشور برگزار و همزمان با به اهتزاز درآمدن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، سرود جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.

گفتنی است این مراسم امروز به‌صورت همزمان در تمامی دانشگاه‌های کشور برگزار شد و دانشگاهیان سراسر کشور با حضور در این آیین، در مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند.