پیروزی قاطع «میلان» در شهرآورد فوتبال مهاباد

در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال استان آذربایجان‌غربی، عصر امروز دو تیم همشهری «میلان» و «ماد» مهاباد در ورزشگاه آزادی این شهر به مصاف هم رفتند. این دیدار که حساسیت‌های خاص خود را داشت، در نهایت با نتیجه ۴ بر صفر به سود تیم میلان به پایان رسید.