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در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال استان آذربایجانغربی، عصر امروز دو تیم همشهری «میلان» و «ماد» مهاباد در ورزشگاه آزادی این شهر به مصاف هم رفتند. این دیدار که حساسیتهای خاص خود را داشت، در نهایت با نتیجه ۴ بر صفر به سود تیم میلان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گفتنی است مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان با حضور ۲۰ تیم در قالب ۴ گروه ۵ تیمی در حال برگزاری است.
همچنین در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی، تیم «پرسپولیس حاجیخوش» مهاباد فردا (سهشنبه)، از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی این شهر، میزبان تیم «رسولترابر» ماکو خواهد بود.